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Ako se za nekog fudbalera može reći da istinski voli i živi za Crvenu zvezdu, onda je to Luka Milivojević.

Nekadašnji fudbaler crveno-belih Luka Milivojević otkrio je da je pre tri godine pregovarao sa direktorom kluba Zvezdanom Terzićem oko povratka na Marakanu, ali da i danas njegovo srce kuca za Crvenu zvezdu.

Pominjanje Crvene zvezde uvek izazove osmeh - Luka Milivojević Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Frapantan podatak

Prosto je neverovatno da je Luka Milivojević dres Crvene zvezde nosio samo jednu sezonu 2012/2013, te da je zbog velike besparice u klubu bio prodat u Anderleht. Kasnije je igrao za Olimpijakos, Kristal palas, Šabab Al Ahli, Al Nasr Dubai, a trenutno je u 36. godini bez kluba.

Luka Milivojević pomno prati sve što Crvena zvezda radi u Superligi i Evropi u poslednjoj deceniji. Zato mu je i čudno što nema više ljudi na tribinama stadiona "Rajko Mitić".

- Zvezdu vidim kao klub koji se definitivno izdigao. Baš dugo nisam bio na stadionu da vidim šta su sve izgradili, jer mislim da, kada se sve to izgradi u jednom klubu, to generalno daje završni imidž kluba i pokazuje njegovu veličinu kroz ono što poseduje. Ali je čudno da, uprkos ovim rezultatima, nema publike - rekao je Luka Milivojević u podkastu "Wish and Go".

1/9 Vidi galeriju Foto galerija Luke Milivojevića Foto: Printskrin / You Tube, Dado Đilas, Starsport

Dominacija Zvezde

Posle pitanja šta bi mogao biti razlog slabije posećenosti, ponudio je sledeće objašnjenje:

– Mislim da je razlog što je Zvezda premoćna u našoj ligi. Jednostavno, Zvezda sa kim god igra danas, sa ovom ekipom koju ima... A, Zvezda ima jako kvalitetnu ekipu. Mislim da danas Zvezda svoj put može da vidi u Ligi šampiona i da uđe u gornji deo tabele. Razlika u odnosu na druge timove u našoj ligi je ogromna u kvalitetu. Sad, kako bih ja mogao da pretpostavim, da ljudima možda nije zanimljivo...

Govoreći o tome kako bi situacija mogla da se promeni nabolje, istakao je da bi konkurenti u domaćem prvenstvu morali značajno da ojačaju:

– Koji je način da se to poboljša? Verovatno je da se ojačaju drugi klubovi, na koji način, verovatno postoji. Definitivno je da je Zvezda mnogo odskočila. Meni imponuje što je Zvezda moćna, ali je za naš fudbal napravljen veliki disbalans. Imamo Zvezdu, pa veliku prazninu, pa onda imamo Partizan i Vojvodinu - objasnio je Luka Milivojević.

Luka Milivojević sa pokojnim ocem Srđanom Foto: Printskrin/Facebook

Pamti očeve reči

Podstio je Luka Milivojević da trenutno ne vidi sebe u Crvenoj zvezdi, te se zapitao da li je uopšte interesantan voljenom klubu u godinama koje ima. Prisetio se i rečenice pokojnog oca Srđana, kada je došao iz Rada na Marakanu:

- Želim ti da ostaneš tu zauvek!

Posle završetka jesenjeg dela sezone 2011/12. Luka Milivojević je potpisao ugovor na tri i po godine sa Crvenom zvezdom i uzeo broj 15. Proveo je narednih godinu i po dana u Crvenoj zvezdi, osvojio je trofej Kupa u sezoni 2011/12, a u sezonama 2011/12. i 2012/13. izabran je u idealni tim Superlige Srbije.