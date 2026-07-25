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Real Madrid je, prema navodima više stranih medija, napravio veliki korak ka dovođenju Rodrija iz Mančester sitija.

Španski reprezentativac je navodno postigao načelan dogovor sa "kraljevskim klubom" oko ličnih uslova i spreman je da obuče beli dres, dok sada predstoji najteži deo posla - pregovori dva kluba oko obeštećenja.

Prema informacijama koje su objavili novinar Mateo Moreto i više medija, Rodri je dao zeleno svetlo za transfer, a ugovor bi trebalo da važi do leta 2030. Ipak, Real još nije postigao dogovor sa Mančester sitijem, koji i dalje želi da zadrži jednog od svojih najvažnijih fudbalera.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

Engleski i španski izvori navode da će pregovori između klubova biti komplikovani. Rodrijev ugovor sa Sitijem traje do leta 2027. godine, što Realu daje određeni prostor u pregovorima, ali ne i mogućnost da lako dođe do potpisa. Pojedini izvori tvrde da bi engleski klub mogao da razmotri ponudu ukoliko proceni da igrač neće produžiti saradnju. Ipak, čitava priča dobila je novi zaplet nakon što su pojedini ugledni mediji objavili da je Real Madrid kontaktirao Mančester siti kako bi demantovao tvrdnje da je transfer već dogovoren. Prema tim informacijama, u Madridu nisu zadovoljni načinom na koji su se pojavile spekulacije o navodnom predugovoru sa Rodrim, pa insistiraju da zvanični pregovori između klubova još nisu ni počeli.

Za sada, ono što se može zaključiti jeste da postoje brojni navodi o tome da je Rodri spreman za prelazak u Real Madrid i da su lični uslovi praktično usaglašeni, ali konačan dogovor zavisi isključivo od pregovora sa Mančester sitijem, koji bi mogli da budu jedan od najvećih transfer sapunica ovog leta.