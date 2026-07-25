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Velika tuga potresla je hrvatski fudbal - talentovani fudbaler Matija Dražetić (18) preminuo je na licu mesta, dok su još dva mladića povređena.

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u noći između petka i subote, život je izgubio mladi fudbaler Matija Dražetić, član kluba Dragovoljac iz Brodskog Drenovca. Nesrećni mladić preminuo je svega mesec dana pre svog 19. rođendana.

Prema informacijama sa terena, do udesa je došlo usled izuzetno silovitog udara, nakon čega se automobil više puta prevrnuo. Lekarske ekipe su po dolasku mogłi samo da konstatuju smrt mladog sportiste. U vozilu su se u trenutku nesreće nalazila još dvojica mladića, starosti 19 i 17 godina, koji su zadobili povrede.

"Zauvek će ostati deo naše porodice"

Povodom ove velike tragedije, FK Dragovoljac se od svog igrača oprostio potresnom porukom na društvenim mrežama, naglašavajući kakav je trag ostavio u klubu i među saigračima:

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Foto: Facebook / NK Hrvatski Dragovoljac - B.Drenovac

"- Matija će nam svima ostati u sećanju kao vedra, uvek nasmejana osoba koja je svojom dobrotom, skromnošću i pozitivnom energijom ostavljala trag gde god se pojavila. Bio je pravi saigrač i veliki prijatelj. Treninge gotovo nikada nije propuštao, a čak i kada je zbog povrede kolena bio sprečen da trenira, dolazio je kako bi bodrio svoje saigrače. Taj njegov čin najbolje govori kakav je čovek bio. Odan, srčan i uvek uz svoju ekipu. Teško je pronaći reči koje mogu opisati koliko će nam nedostajati njegov osmeh, njegova dobrota i prisustvo u našem klubu. Zauvek će ostati deo porodice FK Dragovoljac. U ime svih igrača, trenera, uprave i članova kluba izražavamo iskreno i duboko saučešće njegovoj porodici, rodbini i prijateljima. U ovim teškim trenucima naše misli i molitve su uz vas. Počivaj u miru, dragi Matija. Nikada te nećemo zaboraviti."

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