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Fudbalski klub Istra 1961 mogao bi uskoro da realizuje jedan od najzvučnijih transfera u svojoj istoriji.

Prema navodima stranih medija, nekadašnji napadač Real Madrida, Liona i Sevilje Marijano Dijaz nalazi se na korak od prelaska u pulski klub na jednogodišnju pozajmicu iz Deportivo Alavesa.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji napadač Reala - Marijano Dijaz Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia, Mickael DUCINT / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Kako se navodi, Istra u iskusnom 32-godišnjem napadaču vidi idealnu zamenu za Smaila Prevljaka, a pregovori su u završnoj fazi. Iako zvanične potvrde još nema, izvori bliski pregovorima tvrde da je posao veoma blizu realizacije.

Marijano je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu noseći dresove Real Madrida, Liona i Sevilje, a prošlog leta potpisao je ugovor sa Alavesom do 2027. godine. Međutim, posle ograničene minutaže i komplikovane situacije u klubu, sve je izvesnije da će novu priliku potražiti na pozajmici.

Ukoliko transfer bude ozvaničen, Istra će dobiti napadača sa bogatim iskustvom igranja u Ligi šampiona i La Ligi, što bi bez dileme predstavljalo jedno od najvećih pojačanja u istoriji pulskog kluba. Za sada se čeka konačan dogovor svih strana i zvanična potvrda transfera.