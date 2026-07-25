OSVOJIO DVE LIGE ŠAMPIONA SA REALOM - SADA JE PRED POTPISOM ZA HRVATSKI KLUB! Trese se region, Hrvati spremaju neviđenu transfer bombu!
Fudbalski klub Istra 1961 mogao bi uskoro da realizuje jedan od najzvučnijih transfera u svojoj istoriji.
Prema navodima stranih medija, nekadašnji napadač Real Madrida, Liona i Sevilje Marijano Dijaz nalazi se na korak od prelaska u pulski klub na jednogodišnju pozajmicu iz Deportivo Alavesa.
Kako se navodi, Istra u iskusnom 32-godišnjem napadaču vidi idealnu zamenu za Smaila Prevljaka, a pregovori su u završnoj fazi. Iako zvanične potvrde još nema, izvori bliski pregovorima tvrde da je posao veoma blizu realizacije.
Marijano je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu noseći dresove Real Madrida, Liona i Sevilje, a prošlog leta potpisao je ugovor sa Alavesom do 2027. godine. Međutim, posle ograničene minutaže i komplikovane situacije u klubu, sve je izvesnije da će novu priliku potražiti na pozajmici.
Ukoliko transfer bude ozvaničen, Istra će dobiti napadača sa bogatim iskustvom igranja u Ligi šampiona i La Ligi, što bi bez dileme predstavljalo jedno od najvećih pojačanja u istoriji pulskog kluba. Za sada se čeka konačan dogovor svih strana i zvanična potvrda transfera.