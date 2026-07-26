Krilni fudbaler sa Jamajke potpisao do 2028. godine!
Fudbal
KARIBSKI SPEKTAKL U PAZARU! Reprezentativac Jamajke obukao dres srpskog kluba!
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Fudbaler sa Jamajke Kahim Dikson potpisao je trogodišnji ugovor sa Novim Pazarom, saopštio je klub.
Dikson (21), koji igra na poziciji krila, do sada je bio član engleskog Čarltona.
On je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Krouli taunu.
Za reprezentaciju Jamajke je Dikson nastupio 24 puta, a postigao je tri gola i upisao asistenciju.
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