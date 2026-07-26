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Fudbaler sa Jamajke Kahim Dikson potpisao je trogodišnji ugovor sa Novim Pazarom, saopštio je klub.

Dikson (21), koji igra na poziciji krila, do sada je bio član engleskog Čarltona.

On je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Krouli taunu.

Za reprezentaciju Jamajke je Dikson nastupio 24 puta, a postigao je tri gola i upisao asistenciju.

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