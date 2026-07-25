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Barselona je krenula u pripreme za novu sezonu, a trener Hansi Flik već na startu ima priliku da upozna i proceni nove bisere iz čuvene La Masije. Među mladim igračima koji su dobili šansu nalazi se i Ebrima Tunkara – fudbaler koji je svojim izdanjem odmah privukao pažnju.

Katalonski klub još nije kompletirao sastav za novu sezonu, pošto se deo prvotimaca i dalje nalazi na odmoru, pa je nemački stručnjak odlučio da u rad uključi veliki broj igrača iz Barselone B i omladinskih kategorija.

Prvu pripremnu utakmicu Barselona je odigrala protiv niželigaša Europe i slavila ubedljivo sa 4:1. U kombinovanom sastavu "blaugrane", gde su priliku dobili brojni mladi fudbaleri, posebno se izdvojio upravo Tunkara.

Mladi vezista je krunisao odličnu partiju golom za 3:1. Posle sjajne akcije, asistenciju je upisao Aleks Gonzales, dok je Mark Kasado prethodno povukao ključan potez u izgradnji napada.

Pored Tunkare, za Barselonu su pogađali i Ibrahim Dijara, Hektor Fort i Aleks Gonzales, ali su španski mediji upravo 16-godišnjaka izdvojili kao jedno od najvećih osveženja meča.

Tunkara igra na poziciji centralnog veznog, ali se dobro snalazi i na krilnim pozicijama. Njegova energija, pregled igre i sigurnost u posedu lopte ostavili su pozitivan utisak na stručni štab, a Flik će u narednim nedeljama imati priliku da dodatno proceni koliko je mladi fudbaler blizu prvog tima.

Ovaj tinejdžer već godinama je deo Barselonine fudbalske fabrike. Početkom godine napravio je veliki korak kada je iz omladinske selekcije prešao u Barselonu B, što je u klubu shvaćeno kao potvrda da se radi o igraču sa velikim potencijalom.

Tunkara je rođen u Gambiji, ali je odlučio da nastupa za Španiju i već je član mlađih reprezentativnih selekcija ove zemlje.

1/5 Vidi galeriju Mladi fudbaler Barselone - Ebrima Tunkara Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia, Mauri Levandi / imago sportfotodienst / Profimedia