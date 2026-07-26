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Atletiko Madrid nastavlja da sklapa tim za budućnost! "Jorgandžije" su ozvaničile dolazak južnokorejskog reprezentativca Li Kang Ina, koji je stigao iz Pari Sen Žermena u transferu vrednom 35 miliona evra.

Ofanzivni vezista stavio je potpis na ugovor koji će ga za klub sa "Metropolitano" stadiona vezivati do 30. juna 2031. godine, a u Madrid dolazi kao jedno od najzvučnijih pojačanja ovog leta.

Atletiko je posebno istakao njegove fudbalske kvalitete – odličnu kontrolu lopte, pregled igre, precizna dodavanja i opasan udarac. Li može da igra iza napadača, ali i na krilnim pozicijama, što ga čini veoma korisnim oružjem za trenera Dijega Simeonea.

Južnokorejac iza sebe ima sezonu u kojoj je za PSŽ odigrao 39 utakmica, postigao četiri gola i zabeležio pet asistencija. Bio je deo reprezentacije svoje zemlje i na Svetskom prvenstvu, gde je nastupio na tri utakmice i upisao jednu asistenciju.

Li Kang In je seniorsku karijeru počeo u Valensiji, nastavio u Majorki, a zatim napravio veliki iskorak prelaskom u Pari Sen Žermen. Sada ga čeka novi izazov – dokazivanje u jednom od najzahtevnijih klubova španskog fudbala.

Atletiko veruje da je dobio igrača koji može da donese kreativnost, brzinu i dodatnu opasnost u napadu, a navijači već čekaju njegov debi u crveno-belom dresu.