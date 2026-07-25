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Nekadašnji reprezentativac Srbije Filip Đuričić stiže na Kipar kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa grčkim velikanom Panatinaikosom.

APOEL je iskoristio priliku i doveo fudbalera koji iza sebe ima godine igranja na najvećoj evropskoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Filip Đuričić Foto: Starsport, Starsport/Srđan Stevanović, EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU

Đuričić je prethodne sezone bio važan deo ekipe iz Atine. Za Panatinaikos je odigrao 36 utakmica, postigao pet golova i upisao tri asistencije, a sada će svoje iskustvo preneti u redove kiparskog kluba.

Tokom karijere srpski fudbaler nosio je dresove brojnih evropskih klubova. Igrao je za Herenven, Benfiku, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdoriju, Benevento i Sasuolo, ostavljajući trag u nekoliko jakih evropskih liga.

Posebnu težinu njegovom dolasku daje i reprezentativno iskustvo – Đuričić je za Srbiju odigrao 44 utakmice i postigao pet golova.

APOEL u Đuričiću vidi fudbalera koji može da donese kreativnost, mirnoću i iskustvo u svlačionici. Klub sa Kipra prethodnu sezonu završio je na petom mestu prvenstvene tabele, a dolazak srpskog internacionalca deo je ambicije da se napravi iskorak u novoj sezoni.