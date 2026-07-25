FILIP ĐURIČIĆ IMA NOVI KLUB! Posle Panatinaikosa sledi avantura na Kipru!
Nekadašnji reprezentativac Srbije Filip Đuričić stiže na Kipar kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa grčkim velikanom Panatinaikosom.
APOEL je iskoristio priliku i doveo fudbalera koji iza sebe ima godine igranja na najvećoj evropskoj sceni.
Đuričić je prethodne sezone bio važan deo ekipe iz Atine. Za Panatinaikos je odigrao 36 utakmica, postigao pet golova i upisao tri asistencije, a sada će svoje iskustvo preneti u redove kiparskog kluba.
Tokom karijere srpski fudbaler nosio je dresove brojnih evropskih klubova. Igrao je za Herenven, Benfiku, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdoriju, Benevento i Sasuolo, ostavljajući trag u nekoliko jakih evropskih liga.
Posebnu težinu njegovom dolasku daje i reprezentativno iskustvo – Đuričić je za Srbiju odigrao 44 utakmice i postigao pet golova.
APOEL u Đuričiću vidi fudbalera koji može da donese kreativnost, mirnoću i iskustvo u svlačionici. Klub sa Kipra prethodnu sezonu završio je na petom mestu prvenstvene tabele, a dolazak srpskog internacionalca deo je ambicije da se napravi iskorak u novoj sezoni.