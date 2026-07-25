AZERBEJDŽANCI STIŽU NA MARAKANU: Evo ko deli pravdu na meču Crvena zvezda - Larn
Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 20 časova dočekuju severnoirski Larn na stadionu "Rajko Mitić" u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Nakon ubedljive pobede u prvom susretu u gostima (4:0), šampion Srbije praktično je završio veći deo posla i jednom nogom se već nalazi u narednoj rundi.
Tamo ga očekuje bolji iz duela između izraelskog Hapoel Ber Ševe i islandskog Vikingura.
Azerbejdžanska šestorka i holandska podrška u VAR sobi
UEFA je potvrdila delioce pravde za predstojeći duel na Marakani. Pištaljka je poverena Elčinu Masijevu iz Azerbejdžana.
Njegovi sunarodnici biće uz aut-linije i na mestu četvrtog sudije:
Pomoćnici: Elšad Abdulajev i Parvin Talibov
Četvrti sudija: Alijar Agajev
Sistem video-tehnologije (VAR) nadgledaće kombinovani tim - glavni u VAR sobi biće Holandjanin Klaj Ruperti, dok će mu asistent biti još jedan azerbejdžanski arbitar, Nikat Ismajili.
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