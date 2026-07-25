Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u sredu od 20 časova dočekuju severnoirski Larn na stadionu "Rajko Mitić" u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Nakon ubedljive pobede u prvom susretu u gostima (4:0), šampion Srbije praktično je završio veći deo posla i jednom nogom se već nalazi u narednoj rundi.

1/11 Vidi galeriju Crvena zvezda - Larn, utakmica u Severnoj Irskoj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Tamo ga očekuje bolji iz duela između izraelskog Hapoel Ber Ševe i islandskog Vikingura.

Azerbejdžanska šestorka i holandska podrška u VAR sobi

UEFA je potvrdila delioce pravde za predstojeći duel na Marakani. Pištaljka je poverena Elčinu Masijevu iz Azerbejdžana.

Njegovi sunarodnici biće uz aut-linije i na mestu četvrtog sudije:

Pomoćnici: Elšad Abdulajev i Parvin Talibov

Četvrti sudija: Alijar Agajev

Sistem video-tehnologije (VAR) nadgledaće kombinovani tim - glavni u VAR sobi biće Holandjanin Klaj Ruperti, dok će mu asistent biti još jedan azerbejdžanski arbitar, Nikat Ismajili.

BONUS VIDEO: