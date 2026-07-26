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Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine u nedelju od 19 časova igraju meč drugog kola Super lige Srbije.

Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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 BONUS VIDEO:

00:12
Osman Bukari najavljuje derbi Superlige, Crvena zvezda - Vojvodina Izvor: FK Crvena Zvezda