Zvezda i Vojvodina odmeriće snage u nedelju od 19 časova, a evo gde možete gledati direktan prenos ovog duela...
Fudbal
DERBI NA MARAKANI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Crvena zvezda - Vojvodina
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Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine u nedelju od 19 časova igraju meč drugog kola Super lige Srbije.
Detalji iz penal serije na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Nemanja Nikolić
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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