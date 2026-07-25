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Trener Totenhema Roberto de Zerbi rekao je danas da bi nezadovoljni fudbaleri trebalo ovog leta da napuste klub.

Italijanski trener, koji je preuzeo ekipu u martu i pomogao joj je da opstane u Premijer ligi prošle sezone, osvrnuo se na mogući odlazak Lukasa Bergvala iz kluba.

Totenhem je odbio prvu ponudu Notingem Foresta od 38 miliona funti, a Forest planira da uveća ponudu na 45 miliona.

"Bio sam veoma jasan na početku mandata u Totenhemu. Pitao sam ko ne želi da ostane u Totenhemu? Ko nije srećan, ko nije ponosan da ostane, mora da ode. Želim da igrači budu ponosni i srećni u klubu, da uz veliku motivaciju izađu na teren", rekao je De Zerbi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"U današnjem fudbalu, ako pogledate i Svetsko prvenstvo, motivacija pravi razliku. Motivacija je da želiš da ostaneš u jednom klubu", dodao je on.

1/4 Vidi galeriju Roberto De Zerbi Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Bergval je 2024. godine iz Đurgardena prešao u Totenhem, a kod De Zerbija prošle sezone nije imao veliku minutažu.

Švedski 20-godišnji fudbaler počeo je prvu utakmicu kod De Zerbija, protiv Sanderlenda (0:1), a posle toga je u četiri meča utakmice počinjao na klupi.

Ovog leta Totenhem je doveo Sandra Tonalija iz Njukasla i Mateuša Fernandeša iz Vest Hema za 185 miliona funti.

"Još nisam razgovarao sa Lukasom. To ću uraditi u narednih nekoliko dana i donećemo najbolju odluku za klub, za Lukasa, za mene, za svakoga od nas, bez problema. Lukas je veliki, veliki talenat. Imaćemo veliku konkurenciju za tim, mislim da ćemo imati po dvojicu igrača na svakoj poziciji. Ako želi da ostane, biću srećan. U suprotnom, moraćemo da nađemo rešenje sa upravom. Nakon što odluči da ode, to više nije moj posao", naveo je trener.

De Zerbi je rekao da prelazni rok još nije završen i da će biti još dolazaka u londonski klub.

Bergval je otputovao sa ekipom na turneju po Novom Zelandu, a sa ekipom nisu Mohamed Kudus i Dejan Kuluševski, koji se i dalje oporavljaju od povreda.

Kurir Sport / Beta

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