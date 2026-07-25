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Sparta je saopštila da je 25-godišnji norveški napadač potpisao višegodišnji ugovor. Finansijski detalji nisu navedeni, a poljski mediji preneli su da je Sparta platila transfer šest miliona evra.

Brunes je u prethodne dve godine postigao 40 golova u svim takmičenjima.

On je na početku karijere igrao za norveške klubove Brin, Solu, Flore, Lilestrem i Stremsgodset, odakle je 2023. godine prešao u belgijski Leven.

Od 2024. do 2025. godine igrao je na pozajmici u Rakovu, a po završetku sezone je prešao u taj poljski klub iz Čenstohova.

Sparta će u avgustu igrati dvomeč protiv Liona u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

(Beta)