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Drobnjak je prve fudbalske korake napravio u Jedinstvu iz Bijelog Polja, a već sa 16 godina zaigrao je za seniorski tim. Ipak, najveći trag ostavio je u Budućnosti, čiji je dres nosio punu deceniju i bio jedan od oslonaca generacije koja je ispisala značajne stranice istorije podgoričkog kluba.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na reprezentativnom nivou, pa je 1984. godine upisao nastup za selekciju Jugoslavije u remiju protiv Velsa u Kardifu (1:1). Tokom bogate karijere nastupao je i u Austriji, gde je u dresu TuS Graca završio profesionalni put.

Komemoracija povodom smrti Branislava Drobnjaka biće održana sutra u 9 časova u Bijelom Polju, dok je sahrana zakazana za 15 časova.

Fudbalski klub Budućnost oprostio se od svoje legende emotivnim saopštenjem.

- Deset godina u plavom. Deset zlatnih, verovatno i najboljih godina naše Budućnosti. A iz Podgorice – pravo u reprezentaciju velike i snažne Jugoslavije. Da zaustavi Ijana Raša, jednog od najboljih tog vremena. I zaustavio ga je onako kako je samo Bodo znao – čvrsto i snažno, a opet otmeno i elegantno.

Zvali su ga velikani jugoslovenskog fudbala, ali ih je odbijao. Ostao je veran plavo-beloj boji. Čuvao je leđa i pomagao da odrastu Savićević, Mijatović, braća Brnović, Leković, brat Anto...

Bio je veliki igrač, prijatelj, učitelj i drugi otac. Sve istovremeno. I sve nekako nenametljivo, iz drugog plana.

Takav je bio naš Bodo.

Branislav Bodo Drobnjak.

Legenda. Velikan Budućnosti. Čovek koji je danas otišao, ali je iza sebe ostavio mnogo više od 202 utakmice i pet golova, koliko je u plavo-belom dresu odigrao od 1978. do 1989. godine.

Ostavio je trag u klubu, u ljudima koje je učio i čuvao, u generacijama koje su uz njega odrastale. A ostavio je i reči koje danas zvuče kao amanet svim budućim generacijama.

'Budućnost? Sa ponosom sam joj dao deceniju mladosti, ali je ona meni dala sve u fudbalskom životu. To je institucija, emocija i najveći klub, jer Budućnost jednostavno morate da osećate.'

Takve reči ne odlaze. Kao ni ljudi koji su sebe zauvek utkali u Budućnost.

Počivaj u miru, Bodo - naveli su iz Budućnosti.