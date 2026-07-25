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Arsenal razmatra dovođenje Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida ako brazilski napadač ne potpiše novi ugovor.

1/4 Vidi galeriju Vinisijus u dresu Real Madrida Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Alberto Gardin/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tobdžije kao jedno od glavnih pojačanja za napad, ali cela operacija je još uvek u početnoj fazi i nema garancije da će biti realizovana. piše Atletik.

Iako zvanični razgovori između klubova još nisu počeli, ideja o transferu ima podršku unutar uprave Arsenala.

Čak bi moglo da se kaže da bi u evropskom fudbalu mogao da nastane domino efekat ako Real Madrid zaista dogovori transfer Jana Diomandea iz Lajpciga za približno 120.000.000 evra, o čemu se sada govori.

Vinisijus je u poslednjoj godini svog ugovora sa Realom, gde je proveo osam sezona, a pregovori o nastavku saradnje su trenutno u zastoju.

Madridski klub želi da izbegne scenario u kojem bi ostao bez obeštećenja, posebno jer napadač mora da plati i značajan bonus za lojalnost sledeće sezone.