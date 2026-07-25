ARSENAL SPREMA ATOMSKU BOMBU: Tobdžije krenule po superstara Reala...
Arsenal razmatra dovođenje Vinisijusa Žuniora iz Real Madrida ako brazilski napadač ne potpiše novi ugovor.
Tobdžije kao jedno od glavnih pojačanja za napad, ali cela operacija je još uvek u početnoj fazi i nema garancije da će biti realizovana. piše Atletik.
Iako zvanični razgovori između klubova još nisu počeli, ideja o transferu ima podršku unutar uprave Arsenala.
Čak bi moglo da se kaže da bi u evropskom fudbalu mogao da nastane domino efekat ako Real Madrid zaista dogovori transfer Jana Diomandea iz Lajpciga za približno 120.000.000 evra, o čemu se sada govori.
Vinisijus je u poslednjoj godini svog ugovora sa Realom, gde je proveo osam sezona, a pregovori o nastavku saradnje su trenutno u zastoju.
Madridski klub želi da izbegne scenario u kojem bi ostao bez obeštećenja, posebno jer napadač mora da plati i značajan bonus za lojalnost sledeće sezone.