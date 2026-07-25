"Veoma sam ponosan što sam potpisao za Ipsvič. Uvek sam sanjao o igranju u Premijer ligi i srećan sam što taj san mogu da ostvarim u ovom klubu. Svideli su mi se svi razgovori sa ljudima u klubu i napravili su mi lepu dobrodošlicu. Moj cilj je uvek bio da se žestoko borim, postžem golove i pravim asistencije za moju ekipu, uvek ću trčati i davati sve od sebe", rekao je Maeda za sajt Ipsvča.