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Ipsvič, koji se vratio u Premijer ligu ove sezone, nije naveo finansijske detalje ugovora, a britanski mediji preneli su da je transfer vredan oko 10 miliona funti.

"Veoma sam ponosan što sam potpisao za Ipsvič. Uvek sam sanjao o igranju u Premijer ligi i srećan sam što taj san mogu da ostvarim u ovom klubu. Svideli su mi se svi razgovori sa ljudima u klubu i napravili su mi lepu dobrodošlicu. Moj cilj je uvek bio da se žestoko borim, postžem golove i pravim asistencije za moju ekipu, uvek ću trčati i davati sve od sebe", rekao je Maeda za sajt Ipsvča.

Japanski 28-godišnji napadač došao je u Seltik u januaru 2022. godine i za četiri i po godine u Škotskoj odigrao je 212 utakmica, postigao 79 golova i osvojio 10 trofeja, od kojih pet šampionskih titula.

Maeda je ovog leta igrao za reprezentaciju Japana na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je ekipa takmičenje završila u šesnaestini finala porazom od Brazila.

Ipsvič je ovog leta doveo defanzivca Isu Diopa, krilnog igrača Abdula Fatavua, napadača Emersona i golmana Kejna van Ulevena.

(Beta)

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