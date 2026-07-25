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"Pokušaćemo da ponovimo agresiju iz duela sa kragujevačkim Radničkim 1923 i protiv najiskusnije ekipe, koja ima trenera sa najviše utakmica u ligi. Biće tvrdo", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

Utakmica u Lučanima zakazana je za nedelju od 20.30.

Kapiten Novopazaraca Jovan Marinković pohvalio je atmosferu i raspoloženje u ekipi.

"Očekuje nas taktički zahtevan meč. Lučanci u svakom trenutku znaju šta rade. Agresivni su, imaju dobar blok. Znamo kako možemo da ih ugrozimo", naveo je Marinković.

Novi Pazar je startu prvenstva kao domaćin 1:0 pobedio Radnički 1923, dok je Mladost odigrala 1:1 sa Radnikom u Surdulici.

(Beta)