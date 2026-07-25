Trener fudbalera Novog Pazara Strahinja Pandurović rekao je da se nada najboljem rezultatu na gostovanju lučanskoj Mladosti, u drugom kolu Super lige Srbije.
Fudbal
PANDUROVIĆ ZAPRETIO MLADOSTI: Ponovićemo agresiju i napasti sva tri boda!
Slušaj vest
"Pokušaćemo da ponovimo agresiju iz duela sa kragujevačkim Radničkim 1923 i protiv najiskusnije ekipe, koja ima trenera sa najviše utakmica u ligi. Biće tvrdo", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.
Utakmica u Lučanima zakazana je za nedelju od 20.30.
Kapiten Novopazaraca Jovan Marinković pohvalio je atmosferu i raspoloženje u ekipi.
"Očekuje nas taktički zahtevan meč. Lučanci u svakom trenutku znaju šta rade. Agresivni su, imaju dobar blok. Znamo kako možemo da ih ugrozimo", naveo je Marinković.
Novi Pazar je startu prvenstva kao domaćin 1:0 pobedio Radnički 1923, dok je Mladost odigrala 1:1 sa Radnikom u Surdulici.
(Beta)
Reaguj
Komentariši