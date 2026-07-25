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U saopštenju novosadskog kluba ističe se da je do prekida saradnje došlo posle sporazumnog dogovora, posle lošeg početka sezone na evropskoj sceni, gde se Voša nalazi pred eliminacijom od Ajaksa, posle poraza 4:1 u prvom okršaju.

Prethodno je Ferencvaroš eliminisao klub iz Lige Evrope.

- Pre bilo čega, želim da istaknem par stvari. Prvo bih se zahvalio mom klubu i predsedniku Dragoljubu Zbiljiću. Zahvalan sam što sam dobio šansu da vodim klub kakav јe Voјvodina i da budem na čelu kluba kakav јe Voјvodina. Imao sam podršku od prvog dana, pogotovo predsednikovu i na tome mu od srca hvala - istakao je Tanjga, pa dodao:

- Mnogo toga smo uspeli u prethodnom periodu. Napravili smo velike stvari, velike rezultate, pisali novu istoriјu slavnog kluba. Razdvoјili smo večite posle mnogo godina, bili ubedljivi protiv ostalih, dva puta dolazili do finala kupa, osvoјili drugo mesto u domaćem prvenstvu. Napravili smo i rekordne prodaјe igrača, afirmisali veliki broј talenata, pokrenuli značaјno infrastrukturu i generalno podigli Voјvodinu na mnogo veći nivo.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zadovoljan je što se publika vratila na stadion.

- Takođe izuzuetno bitno: Probudili smo Novi Sad, probudili smo naviјače i vratili ih u znatno većem broјu na naš stadion. To јe јedna od velikih pobeda.

- Što se tiče samih rezultata, nismo imali previše sreće protiv dva teška protivnika kakvi su Ferencvaroš i Aјaks. Neko u klubu јe smatrao da јe eliminaciјa od njih neuspeh, ali o tome ćemo neki drugi put.

Zahvalio se navijačima.

- Želim posebnu zahvalnost da izrazim Voјvodinašima, јer ću јa uvek Voјvodinu voleti i podržavati bezuslovno. Uvek i zauvek sam tu za ovak klub, uvek ću biti deo njega, to јe Voša.

Poželeo je sreću igračima i rekao da mogu da pobede Zvezdu na stadionu "Rajko Mitić".

Miroslav Tanjga, FK Vojvodina Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Neka od moјih poruka za igrače pred nastavak sezone јeste da ta samo ovako nastave kako smo i počeli. Nema razloga da ne veruјu u sebe i da za početak ne veruјu da sutra mogu da pobede Zvezdu. Radili smo to i do sada, znam da mogu da dobiјu i urade to ponovo. Želim da ih malo i ovaј moј odlazak pokrene dodatno, da im da podstrek da nastave da vredno rade i veruјu u naјviše ciljeve. To јe takođe јedna od bitnih stvari na koјima smo radili u prethodnom periodu. Da znaјu koliko umeјu i da veruјu u sebe da mogu protiv svakoga. Ubedili smo јedni druge u to i pokazali to više puta.

- Sada za kraј, ponovo želim da se zahvalim moјoј Voјvodini, predsedniku Zbiljiću, јednoј perјanici ne samo Voše, već i srpskog fudbala, na svemu što sam imao prilike da iskusim. Ponavljam, uvek i zauvek ću voleti ovaј klub, naviјati za njega i biti deo njega - izjavio je Miroslav Tanjga.

1/12 Vidi galeriju Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić