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U saopštenju novosadskog kluba ističe se da je do prekida saradnje došlo posle sporazumnog dogovora, posle lošeg početka sezone na evropskoj sceni, gde se Voša nalazi pred eliminacijom od Ajaksa, posle poraza 4:1 u prvom okršaju.

Miroslav Tanjga Foto: Nemanja Nikolić

Prethodno je Ferencvaroš eliminisao novosadski klub iz Lige Evrope.

Klub je već krenuo u potragu za novim trenerom, a kako Kurir saznaje Vojvodina je već kontaktirala Radomira Kokovića trenera Železničara iz Pančeva.

Koković još nije dao konačan odgovor jer Pančevce očekuje revanš meč 2. kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv portugalske Brage.

Epilog će biti poznat u narednim danima.

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Izlazak na teren fudbalera dva tima Izvor: Kurir