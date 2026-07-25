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"Oni kao tim funkcionišu dosta ozbiljno u toj ofanzivnoj tranziciji, imaju stvarno izvanrednu kontru i polukontru, to je njihovo ubitačno oružje. Na tome smo radili i na sastancima i na terenu, tako da ćemo gledati da anuliramo njihovo najjače oružje", rekao je Stanković, prenosi klub.

Fudbaleri Zvezde od 19.00 na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju ekipu Vojvodine, u okviru drugog kola Super lige Srbije.

Dotakao se trener crveno-belih i forme protivnika pred sutrašnji duel.

"Ne gledam ja tako na fudbal uopšte. To su dva različita takmičenja. Nekada u žrebu treba da imaš i sreće, to su dosta jaki i iskusni protivnici što se tiče Evrope. Ne gledam tako na fudbal", rekao je Stanković.

"Vojvodina će na sutrašnji meč sigurno stići oporavljena, sa puno strasti i želje da nas pobedi, jer su to uspeli dva puta prošle godine. Očekujem jednu tešku utakmicu, na stranu kakvi su njihovi trenutni rezultati", dodao je on.

Govorio je Stanković i o motivaciji bivših igrača Zvezde i Partizana u timu Vojvodine.

"Mislim da kada jednom obučeš dres kluba za koji igraš, ti braniš njegove boje, braniš njegov imidž i igraš za njegove navijače. Tako da ja tu ne vidim neke prednosti ili mane", rekao je on.

Predstavnike medija je zanimalo i kolike su šanse da bonus igrači ponovo budu Kostov i Radanović, a Stanković je kratko odgovorio da su šanse velike.

Za kraj, Stanković je govorio i o najnovijem pojačanju Deriku Lukasenu.

"Stigao je, potpisao i uradio lekarske preglede. Posle Svetskog prvenstva sigurno je imao dve nedelje odmora, tako da sada mora da uđe u trenažni proces. Videćemo kada počne da trenira na kom je nivou, a mi ga priželjkujemo što pre u rosteru", zaključio je Stanković.