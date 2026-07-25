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Naime, Zenit je ubedljivo savladao njegove izabranike na premijeri ruske Premijer lige sa 5:0.

Srđan Blagojević Foto: Starsport

Šampion Rusije je bez većih problema slavio u Toljatiju, pošto je već u prvom poluvremenu imao tri gola prednost. Sobolev je bio dvostruki strelac, a jedan gol je postigao Mantuan.

U nastavku meča se još dva puta tresla mreža Akrona. Džon i Augusto su potvrdili rutinsku pobedu Zenita.

U  timu Srđana Blagojevića, ceo meč je odigrao Slobodan Tedić, koji je došao iz Čukaričkog ovog leta, ali bez većeg uspeha.

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