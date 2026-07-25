Srđan Blagojević biši trener Partizana neće pamtiti debi na klupi ruskog Akrona po dobrom.
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NESLAVAN DEBI SRĐANA BLAGOJEVIĆA: Košmar za bivšeg trenera Partizana, pukla petarda!
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Naime, Zenit je ubedljivo savladao njegove izabranike na premijeri ruske Premijer lige sa 5:0.
Srđan Blagojević Foto: Starsport
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Šampion Rusije je bez većih problema slavio u Toljatiju, pošto je već u prvom poluvremenu imao tri gola prednost. Sobolev je bio dvostruki strelac, a jedan gol je postigao Mantuan.
U nastavku meča se još dva puta tresla mreža Akrona. Džon i Augusto su potvrdili rutinsku pobedu Zenita.
U timu Srđana Blagojevića, ceo meč je odigrao Slobodan Tedić, koji je došao iz Čukaričkog ovog leta, ali bez većeg uspeha.
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