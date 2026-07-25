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Inđija, koja se godinama borila sa finansijskim poteškoćama, prošle sezone je ispala iz Srpske lige Vojvodina i trebalo je da se preseli u četvrti rang takmičenja. Ipak, to se neće desiti, pošto je klub ugašen.

1/7 Vidi galeriju zvezdaindjija13108.jpg Foto: Starsport©

Umesto Inđije koju pamtimo kao klub koji je bio član elite srpskog fudbala do pre pet godine, koji je uzimao bodove i Crvenoj zvezdi u trenutku njene najveće dominacije, sada je osnovan novi klub sa istim imenom. Taj novi klub će takmičenje početi sa dna – od sedme lige

Na jesen 2024. godine se ovakav scenario i mogao zamisliti, pošto su igrači Inđije u znak protesta zbog neisplaćenih plata na početku utakmice protiv Radnika iz Surdulice seli na travu.

Fudbaleri u zeleno-belim dresovima tada nisu primili ni dinar od početka sezone, što ih je nateralo na ovaj čin.

Fudbaleri Inđije su sezonu ranije bili na pragu povratka u Superligu, igrali su baraž u kojem su poraženi od Železničara iz Pančeva, a ni tada nije bilo novca, jer su mnogi fudbaleri na leto napustili klub tako što su oprostili dugovanja, jer u suprotnom ne bi dobili papire.

U trenutku te utakmice u Surdulici, momci u zeleno-belim dresovima su skoro pet meseci bili bez primanja (iako je nešto sitno stiglo u ruke igrača, to je zapravo ništa jer se radi o periodu od skoro pola godine).