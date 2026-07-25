ŠOK U SRPSKOM FUDBALU: Tužan kraj jednog simbola - klub ugašen!
Inđija, koja se godinama borila sa finansijskim poteškoćama, prošle sezone je ispala iz Srpske lige Vojvodina i trebalo je da se preseli u četvrti rang takmičenja. Ipak, to se neće desiti, pošto je klub ugašen.
Umesto Inđije koju pamtimo kao klub koji je bio član elite srpskog fudbala do pre pet godine, koji je uzimao bodove i Crvenoj zvezdi u trenutku njene najveće dominacije, sada je osnovan novi klub sa istim imenom. Taj novi klub će takmičenje početi sa dna – od sedme lige
Na jesen 2024. godine se ovakav scenario i mogao zamisliti, pošto su igrači Inđije u znak protesta zbog neisplaćenih plata na početku utakmice protiv Radnika iz Surdulice seli na travu.
Fudbaleri u zeleno-belim dresovima tada nisu primili ni dinar od početka sezone, što ih je nateralo na ovaj čin.
Fudbaleri Inđije su sezonu ranije bili na pragu povratka u Superligu, igrali su baraž u kojem su poraženi od Železničara iz Pančeva, a ni tada nije bilo novca, jer su mnogi fudbaleri na leto napustili klub tako što su oprostili dugovanja, jer u suprotnom ne bi dobili papire.
U trenutku te utakmice u Surdulici, momci u zeleno-belim dresovima su skoro pet meseci bili bez primanja (iako je nešto sitno stiglo u ruke igrača, to je zapravo ništa jer se radi o periodu od skoro pola godine).