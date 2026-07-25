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Novosadski klub odlučio je da raskine saradnju sa Miroslavom Tanjgom, a na njegovo mesto privremeno će doći dosadašnji pomoćnik Predrag Kandić.

Kako se navodi, presudan trenutak za odluku uprave bio je težak poraz od Ajaksa, nakon kojeg je klupa Vojvodine ostala upražnjena.

Kandić je od januara 2025. godine bio član stručnog štaba prvog tima, a prethodno je radio sa mlađim kategorijama novosadskog kluba. Samostalno je vodio Rad iz Zrenjanina, kao i Naftagas iz Elemira, koji ove sezone nastupa u Prvoj ligi Srbije.

Vojvodinu sada očekuje izuzetno težak zadatak, pošto u drugom kolu Super lige Srbije gostuje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić". Meč je zakazan za nedelju od 19 časova.

Oba tima su sezonu otvorila ubedljivim pobedama – Zvezda je savladala Mačvu iz Šapca sa 5:0, dok je Vojvodina bila bolja od OFK Beograda rezultatom 4:0.