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Fudbaleri Čukaričkog pobedili su danas u gostima Radnički iz Niša sa 2:0, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.

1/9 Vidi galeriju Čukarički - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa sa Banovog brda je do prve pobede u novoj sezoni stigla golovima Uroša Miladinovića u 26. i Milana Đokovića u 29. minutu.

Radnički je u finišu meča, u 78. minutu, imao šansu da smanji rezultat, ali Isah Abas nije iskoristio penal.

Tim sa Čaira je upisao i drugi poraz.

Fudbaleri Čukaričkog će u narednom kolu dočekati Radnički 1923, dok će niški Radnički gostovati Zemunu.