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Vest je izazvala veliku tugu među ljubiteljima fudbala, a posebno u Puli, gde je Traore ostavio dubok trag i stekao status jednog od omiljenih igrača u istoriji kluba.

Za reprezentaciju Malija odigrao je 17 utakmica i postigao jedan gol, a bio je i član selekcije koja je 2013. godine osvojila bronzanu medalju na Afričkom kupu nacija.

Na ovim prostorima najviše će ostati upamćen po igrama u Istri 1961, čiji je dres nosio od 2008. do 2010. godine. U Pulu je stigao iz marokanskog Vidada, a vrlo brzo se nametnuo kao jedan od ključnih igrača zahvaljujući odličnoj tehnici, pregledu igre i snažnom udarcu.

Posebno se istakao u sezoni 2008/09, kada je sa devet pogodaka bio najbolji strelac ekipe i jedan od najzaslužnijih za plasman Istre u elitni rang hrvatskog fudbala. Od tog povratka, pulski klub više nije ispadao iz prve lige.

Tokom dve sezone u Istri odigrao je 52 prvenstvene utakmice i postigao 14 golova, čime je zauvek ostao upisan među najznačajnije fudbalere u istoriji kluba.

Posle uspešne epizode u Hrvatskoj karijeru je nastavio u danskom Odenseu, a potom je 2012. godine prešao u francuski Sošo, gde je dve godine kasnije završio profesionalnu karijeru.