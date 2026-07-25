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1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Traži se u Napulju konkurencija za Rasmusa Hojlunda, pošto je vrlo verovatno da Romelu Lukaku neće ostati u klubu, pošto ne želi da bude rezerva.

Kako ističu italijanski mediji, Dušan Vlahović savršeno se uklapa u planove trenera Masimilijana Alegrija.

Đovani Mana već je razgovarao sa predstavnicima srpskog fudbalera, uz dogovor da ponovo stupe u kontakt ukoliko srpski fudbaler uskoro ne pronađe odgovarajući klub.

Taj novi kontakt je sada uspostavljen. Dogovor je jasan – ukoliko Lukaku i Luka napuste Napoli, Vlahović će postati jedan od glavnih kandidata da pojača klub i u napadu bude partner Rasmusu Hojlundu.

Dušan Vlahović savršeno se uklapa u planove trenera Masimilijana Alegrija, pišu italijanski mediji.

Đovani Mana već je razgovarao sa predstavnicima srpskog fudbalera, uz dogovor da ponovo stupe u kontakt ukoliko srpski fudbaler uskoro ne pronađe odgovarajući klub.

Taj novi kontakt je sada uspostavljen. Dogovor je jasan – ukoliko Lukaku i Luka napuste Napoli, Vlahović će postati jedan od glavnih kandidata da pojača klub i u napadu bude partner Rasmusu Hojlundu

Videćemo da li će se Vlahoviću svideti finansijski uslovi. Podsetimo, Bešiktaš mu je ponudio ugovor na tri godine, gde bi zarađivao 10.000.000 evra uz bonuse, ali srpski reprezentativac gleda da ostane u ligama petice.