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Trener fudbalera Radničkog iz Niša Marko Neđić rekao je, posle današnjeg poraza od Čukaričkog, da stoji iza svojih igrača i da svu odgovornost preuzima na sebe.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Naravno da je za sve potrebno vreme, toga u fudbalu ima očigledno malo. Kod nas u fudbalu mladi momci uglavnom nailaze na te kritike. Stojim iza svojih igrača, preuzimam sve na sebe. Svi igrači imaće maksimalnu podršku u narednim utakmicama", rekao je Neđić, prenosi klub.

"Moramo što pre da zaboravimo današnju utakmicu i da se okrenemo onome što dolazi. Da se spremamo za utakmice koje nas čekaju.

"Bilo je tu dosta situacija, da smo igrali još tri dana ne bismo dali pogodak. Desi se i takav dan u fudbalu. Moramo da poradimo još na karakteru, da momci ne padaju i da u sledećoj utakmici budemo još jači. Da pokušamo da pobedimo tu treću utakmicu", rekao je Neđić.

U narednom kolu Radnički će gostovati ekipi Zemuna.