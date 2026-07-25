Fudbaleri IMT-a pobedili su večeras u Loznici ekipu Zemuna sa 4:0, u utakmici drugog kola Super lige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE
DEBAKL ZEMUNACA U LOZNICI: Poker IMT-a, Romantičarima samo bod
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IMT je upisao i drugu pobedu na startu nove sezone, dok je Zemun, posle remija u prvom kolu, doživeo prvi poraz.
Strelci za IMT bili su Ivan Martos u 41, Šarli Keita u 57, Vasilije Novičić u 63. minutu sa penala i Tadija Cojić u 78. minutu. ; Zemun je od 38. minuta igrao sa igračem manje, pošto je isključen Novak Petrušić.
U drugoj utakmici odigranoj u istom terminu, između OFK Beograda i Radnika, nije bilo golova.
Radnik je upisao drugi bod u novoj sezoni, a OFK Beograd prvi.
Preostali mečevi trećeg kola Super lige Srbije igraju se sutra, a sastaju se Crvena zvezda - Vojvodina, Mladost - Novi Pazar i Mačva - Partizan.
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