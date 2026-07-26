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Kolumbijski fudbal našao se u centru velikog skandala nakon tvrdnji uglednog novinara Havijera Ernandeza Boneta da moćni sponzori vrše pritisak na Fudbalski savez Kolumbije kako bi se Hames Rodrigez našao na spisku reprezentacije za septembarske utakmice protiv Perua i Meksika – bez obzira na to u kakvoj je formi.

Hames Rodrigez godinama je zaštitno lice kolumbijske reprezentacije i jedan od najpopularnijih sportista u zemlji. Iako je njegova karijera već duže vreme u padu, marketinška vrednost slavnog veziste i dalje je ogromna.

1/5 Vidi galeriju Hames Rodrigez Foto: Roberto Tuero / Zuma Press / Profimedia, EPA/Mauricio Dueñas Castañeda, EPA/Juan Carlos Hidalgo

Prema Bonetovim saznanjima, upravo zbog toga sponzori insistiraju da se 35-godišnji fudbaler nađe među putnicima za predstojeće mečeve.

- Sponzori vrše pritisak na Fudbalski savez Kolumbije zbog Hamesa Rodrigeza. Žele da dobije poziv za utakmice protiv Perua i Meksika u septembru. Ne zanima ih njegova trenutna forma, niti da li uopšte ima klub - tvrdi Bonet.

Kako navodi, razlog je isključivo komercijalne prirode.

- Njegovo prisustvo smatra se ključnim za medijsku pažnju i prodaju reklama. On donosi ogroman novac i zato žele da bude deo reprezentacije po svaku cenu - dodao je kolumbijski novinar.

Ukoliko se ove tvrdnje pokažu tačnim, bio bi to jedan od najvećih primera mešanja sponzora u sportske odluke nacionalnog tima. Iako se godinama spekuliše da komercijalni interesi imaju uticaj na fudbal, retko kada se ovakve optužbe iznose javno.

Vruć krompir za selektora

Ostaje da se vidi da li će selektor Kolumbije popustiti pod pritiscima ili će spisak sastaviti isključivo na osnovu sportskih kriterijuma. Eventualni poziv Hamesu u ovakvim okolnostima sigurno bi izazvao burne reakcije javnosti.

Hames Rodrigez je tokom bogate karijere nastupao za Envigado, Banfild, Porto, Monako, Real Madrid, Bajern Minhen, Everton, Al Rajan, Olimpijakos, Sao Paulo, Rajo Valjekano, Leon i poslednji angažman imao je u Minesoti.

Od odlaska iz Real Madrida 2020. godine nije uspeo da pronađe klub u kojem bi ponovo zaigrao na nekadašnjem nivou, ali je uprkos tome i dalje jedno od najvećih imena kolumbijskog fudbala.

Za reprezentaciju Kolumbije odigrao je 131 utakmicu i postigao 31 gol.