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Generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović ocenio je da se na nedavno završenom Svetskom prvenstvu desilo mnogo tektonskih stvari u fudbalu, koji je "amerikanizovan", da je VAR postao Veliki brat, da su svi srećni što je Španija pobedila...

Avramović je rekao Tanjugu da je proteklo Svetsko prvenstvo u fudbalu bilo specifično, kao najduže do sada, sa najviše reprezentacija i utakmica, i oborilo je najviše rekorda do sada.

Prema njegovim rečima, "najveći prihod u istoriji jednog sportskog događaja sa loptom je bio sada" na Svetskom prvenstvu, gde su "imali fascinirajuće najveću posetu, 64-66.000 gledalaca prosek", na utakmici.

"Imamo publiku koja plaća to da gleda uživo. Ključ cele ove priče je kod najobičnijeg navijača. Jer ovo sve što se sad dešavalo liči na ultra skupu mrsnu svadbu, gde je FIFA mlada, mladoženja su SAD, Kanada i Meksiko, a navijači su gosti", naveo je Avramović.

Za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku se može reći da je bilo najbolje do sada, ali je Avramović podsetio da se tako govorilo i za prethodne u Kataru i Rusiji, jer je "stalna potraga za superlativom".

Primetivši da ima dosta reprezentacija čiji reprezentativci nisu rođeni u matičnim zemljama, kao što su Bosna i Hercegovina ili Maroko, Avramović je ocenio da se fudbal dramatično promenio i da ga "više ne igraju siromašni, čak ni ne gledaju uživo".

Poseban momenat bilo je gledati kako fudbaleri žive za mečeve svojih reprezentacija.

"Na ovom Svetskom prvenstvu izvođenje himne je predstavljalo čin gde si mogao da odrediš o čemu se i kako radi. Argentinci su pobedili Englesku. Otpevali su himnu. Komentarisao sam u društvu: 'Ova reprezentacija ne može izgubiti to veče'", ocenio je Avramović.

Prema njegovim rečima, Amerikanci su podigli zastavu i himnu do neverovatnog značaja, koji je "uvek bio, ali ovaj put su oni prešli igricu".

"Igrati za nacionalnu reprezentaciju, boriti se za grb, to kod nas ponekad, nažalost, zvuči kao fraza ili floskula. Ne, to je nešto sveto, značajno i duboko. Na ovom Svetskom prvenstvu muškarci, ne da plaču, nego liju suze. Na tribinama, treneri, igrači, svi plaču jer su izgubili igrajući za svoju reprezentaciju. I suze radosnice jer su pobedili", primetio je Avramović.