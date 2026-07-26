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Nejmar je prethodnih dana bio na udaru žestokih kritika u Brazilu nakon što je zbog navodne povrede propustio trening Santosa, a zatim se pojavio na poker turniru.

Mnogi su doveli u pitanje njegove prioritete, ali je Brazilac odgovor dao na najbolji mogući način – na terenu. 

U remiju Santosa protiv Šapekoensea (2:2), Nejmar je postigao oba gola za svoj tim, a već posle prvog pogotka poslao je jasnu poruku svima koji su ga kritikovali.

Najpre je stavio ruku na uvo, aludirajući na prozivke koje je trpeo prethodnih dana, a potom je imitirao deljenje karata, očigledno se osvrnuvši na buru koju je izazvalo njegovo pojavljivanje na poker turniru. Na ovaj način je ušao u istoriju jer je prvi put da neko na ovaj način slavi golove.

Nakon proslave prišao je korner zastavici, kratko je izvukao iz ležišta, ali ju je odmah vratio, pa je izbegao žuti karton.

Prvi gol postigao je u 36. minutu posle odlične timske akcije i rutinske završnice.

Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Ipak, Santos je u nastavku ispustio prednost. Šapekoense je preko Marsinja i autogola Žoaa Ananijasa stigao do preokreta, dok je Nejmar u 76. minutu zaradio žuti karton zbog kojeg će propustiti narednu utakmicu.

Kada je delovalo da će Santos ostati bez bodova, u 89. minutu dosuđen je penal za domaćina. Nejmar je preuzeo odgovornost, bio siguran sa bele tačke i postavio konačnih 2:2.

Biće još mnogo priče oko Nejmara...

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