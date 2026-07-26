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Dok mnogi po odlasku na veliku scenu zaborave gde su počeli, Marko Nikolić je još jednom dokazao da nije jedan od njih.

Aktuelni trener AEK-a pokazao je da veze sa matičnim klubom ne prekida ni kada ga karijera odvede na najveće fudbalske adrese.

Upravo je na Banjici Nikolić započeo svoj trenerski put. Rad mu je pružio prvu priliku, a odatle je krenuo uspon koji ga je kasnije odveo do brojnih uspeha u Srbiji i inostranstvu. Iako danas vodi jednog od najvećih grčkih klubova, nije zaboravio sredinu u kojoj je sve počelo.

Trener Marko Nikolić Foto: EPA, Profimedia

Kako bi pomogao Radu u teškom periodu, Nikolić je odlučio da finansijski podrži klub. Njegovom donacijom biće pokriveni svi troškovi organizacije domaćih utakmica na stadionu na Banjici tokom predstojeće sezone u Zonskoj ligi Beograd.

Gest iskusnog stručnjaka još jednom potvrđuje da se privrženost klubu ne dokazuje rečima, već delima, a Rad je u Marku Nikoliću dobio čoveka koji ni posle svih uspeha nije zaboravio odakle je krenuo.

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