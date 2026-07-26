GOL KOJI JE RASPLAKAO SRBIJU! Ostao bez majke, pa izašao na teren - kada je pogodio mrežu SUZE SU SAME KRENULE: "Nadam se da ga gleda sa neba..."
Susret 2. kola Super lige Srbije između Radničkog i Čukaričkog na niškom "Čairu" doneo je pobedu gostiju od 2:0, ali je sam rezultat ostao u potpunom senci nesvakidašnje i duboko potresne priče.
Tragične vesti otkrio je šef stručnog štaba gostujućeg tima, Marko Jakšić, neposredno nakon završetka utakmice. Naime, strelcu drugog pogotka za Čukarički, Milanu Đokoviću, tokom protekle nedelje preminula je majka. Ipak, mladi fudbaler je smogao neverovatnu snagu da ostane uz ekipu, odigra meč i svoj pogodak posveti upravo njoj.
Trener Jakšić nije mogao da zadrži suze
Strateg Čukaričkog bio je vidno savladan emocijama tokom izjave posle meča:
- Iza nas je izuzetno teška nedelja. Igrači su pokazali pravu reakciju na terenu nakon poraza u prvom kolu. Ali ono što je mnogo veće od fudbala jeste da je jedan momak danas... Oprostite, malo sam emotivan... Jedan momak je danas igrao za svoju majku. Taj momak je Milan Đoković. Njegova majka je preminula pre sedam dana, a on je prvo došao da podrži saigrače, a zatim cele nedelje trenirao kao lav. Nadam se da je njegova majka Neda ponosna na njega i da ga sa neba gleda sa osmehom. Duboki naklon i od mene i od cele ekipe. Izuzetno mi je drago što je postigao gol za nju, jer je to neprocenjivo.
Trenutak koji je slomio srca ljubiteljima fudbala
Igrao se 29. minut kada je Đoković, nakon krunisane brze akcije gostiju, preciznim udarcem po zemlji pogodio mrežu za konačnih 2:0.
Odmah nakon što je lopta prešla gol-liniju, usledio je trenutak koji je mnogima naterao suze na oči. Mladi fudbaler je pao na kolena, podigao ruke ka nebu, a potom briznuo u plač. Saigrači su doleteli do njega, zagrlili ga i pružili mu podršku u najtežem životnom trenutku.
Pogledajte gol i emotivnu reakciju Đokovića na 1:25 od početka snimka:
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