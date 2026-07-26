Trener Jakšić nije mogao da zadrži suze

- Iza nas je izuzetno teška nedelja. Igrači su pokazali pravu reakciju na terenu nakon poraza u prvom kolu. Ali ono što je mnogo veće od fudbala jeste da je jedan momak danas... Oprostite, malo sam emotivan... Jedan momak je danas igrao za svoju majku. Taj momak je Milan Đoković. Njegova majka je preminula pre sedam dana, a on je prvo došao da podrži saigrače, a zatim cele nedelje trenirao kao lav. Nadam se da je njegova majka Neda ponosna na njega i da ga sa neba gleda sa osmehom. Duboki naklon i od mene i od cele ekipe. Izuzetno mi je drago što je postigao gol za nju, jer je to neprocenjivo.