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Veliki skandal potresa Galatasaraj nakon što je najbolji strelac tima Viktor Osimen javno optužio čelnike kluba da mu već tri meseca nisu isplatili zaradu.

Nigerijski reprezentativac se oglasio tokom prenosa uživo na jednoj od društvenih mreža i bez zadrške uputio oštre reči na račun uprave istanbulskog velikana.

- Nisam primio platu tri meseca. Da nije bilo mene, niko na svetu ne bi znao za Galatasaraj. Ako me ne platite, otići ću, nezahvalni ljudi - poručio je Osimen.

1/11 Vidi galeriju Viktor Osimen Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Islam Yakut / AFP / Profimedia, FABIO SASSO / imago sportfotodienst / Profimedia

Njegova izjava izazvala je veliku pažnju navijača, posebno zbog činjenice da je prošle sezone bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje šampionske titule.

Osimen je u sezoni iza nas postigao 22 gola i upisao osam asistencija na 33 utakmice, potvrdivši status najboljeg napadača turskog prvenstva.

U Galatasaraj je stigao prošlog leta iz Napolija u transferu vrednom 75 miliona evra, a pre toga nastupao je za Lil, Šarlroa i Volfsburg. Za sada iz kluba nema zvanične reakcije na njegove optužbe.