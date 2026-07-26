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Prelazni rok ulazi u najzanimljiviju fazu, evropske lige uskoro počinju, a mnogi klubovi još uvek tragaju za pravim pojačanjima. Iako je veliki broj transfera već realizovan, na tržištu se i dalje nalazi nekoliko vrhunskih fudbalera koji su bez ugovora.

Među njima su osvajači Lige šampiona, reprezentativci najvećih selekcija i igrači koji bi odmah mogli da unaprede gotovo svaki tim.

Najzvučnije ime među slobodnim agentima svakako je srpski reprezentativac Dušan Vlahović. Nekadašnji napadač Juventusa sa svega 26 godina i dalje važi za jednog od najtraženijih špiceva u Evropi. U dresu "Stare dame" odigrao je 168 utakmica i postigao 68 golova, ali njegova naredna destinacija još nije poznata.

Poslednjih nedelja često se spekulisalo o interesovanju Fenerbahčea, Bešiktaša i Barselone, dok se u pojedinim medijima pominjala čak i mogućnost ostanka u Juventusu. Ipak, konačan dogovor još nije postignut.

1/6 Vidi galeriju Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među slobodnim igračima nalazi se i Mohamed Salah (34), koji posle odlaska iz Liverpula još nije odlučio gde će nastaviti karijeru. Egipćanin je na "Enfildu" proveo gotovo deceniju i izgradio status klupske legende, a iako su ga pojedini mediji povezivali sa Bešiktašom, njegov agent je umanjio značaj tih navoda.

1/14 Vidi galeriju Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Bez angažmana su i Džejdon Sančo i Džon Stouns, iza kojih je veoma teška sezona. Sančo je prethodnu godinu proveo na pozajmici u Aston Vili, gde je na 29 utakmica postigao samo jedan gol, dok je Stouns zbog brojnih povreda izgubio mesto standardnog prvotimca u Mančester sitiju. Ipak, obojica imaju dovoljno kvaliteta da već ovog leta pronađu novu sredinu i vrate karijere na pravi put.

Novi izazov traži i David Alaba (34). Austrijski defanzivac posle pet sezona napušta Real Madrid, a iza sebe ima impresivnu karijeru ukrašenu sa četiri trofeja Lige šampiona. Povrede su ga poslednjih godina usporile, ali njegovo iskustvo i dalje predstavlja veliki adut.

Na tržištu je i Fabinjo. Nekadašnji vezista Liverpula posle tri sezone u Al Itihadu, za koji je odigrao čak 111 utakmica, spreman je za novi korak u karijeri i povratak na najveću scenu.

Bez kluba je ostao i Leon Gorecka, koji je posle osam godina završio epizodu u Bajernu iz Minhena. Iskusni nemački reprezentativac već se dovodi u vezu sa Juventusom, a nema sumnje da bi bio ozbiljno pojačanje za veliki broj evropskih klubova.

Kako se bliži kraj prelaznog roka, upravo bi ova imena mogla da postanu glavni akteri transfer pijace. Klubovi još uvek nisu završili sklapanje svojih timova, pa nema dileme da će većina ovih zvezda uskoro pronaći novu destinaciju.

Kurir sport / Meridian sport