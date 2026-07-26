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Zvezda Mančester sitija Erling Haland još jednom je pokazao da je apsolutni kralj dobre atmosfere, ovoga puta van fudbalskih terena.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Norveški golgeter trenutno uživa na zasluženom letnjem odmoru, a jedna od glavnih stanica bilo mu je glamurozno venčanje italijanskog golmana Đanluiđija Donarume i njegove izabranice Alesije Elefante. Na svečanosti se okupio sam krem evropskog fudbala, uključujući i brojne Halandove saigrače, ali je ubedljivo najveću pažnju privukao upravo jedan od najboljih napadača planete.

Na društvenim mrežama ubrzo je osvanuo snimak koji je usijao internet i nasmejao navijače širom sveta.

Viking u svom elementu

Haland je u jednom trenutku odlučio da preuzme ritam žurke - uzeo je bubanj u ruke i napravio pravu feštu.

Inspirisan poznatom proslavom kojom je sa saigračima i navijačima slavio pobede reprezentacije Norveške, Erling je podigao atmosferu do usijanja. Gosti su posedali na pod i u ritmu njegovih udaraca počeli da "veslaju", simulirajući pokrete drevnih Vikinga na brodovima. Smeha i oduševljenja nije manjkalo, a snimak je u rekordnom roku postao viralni hit.

Povratak na teren krajem avgusta

Podsećanja radi, Halanda i Mančester siti uskoro očekuju nove obaveze i odbrana trofeja, pošto nova sezona engleske Premijer lige startuje 21. avgusta. Do tada - ko zna, možda norveškog "Vikinga" sa njegovim bubnjem vidimo na još nekom slavlju.

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