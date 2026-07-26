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Fudbalski tereni videli su razne prekide utakmica – od upada navijača i nestanka struje do nevremena. Ipak, ono što se dogodilo u Brazilu retko se viđa. Prvi meč finala prvenstva savezne države Bahia za igrače do 20 godina između Bahije i Fluminensea de Feire prekinut je zbog – roja pčela.

Neverovatna scena dogodila se već u 11. minutu susreta na stadionu "Žoja da Princesa" u gradu Feira de Santana. Veliki roj pčela nadleteo je teren, zbog čega je sudija momentalno zaustavio utakmicu.

Po uputstvu službenih lica, igrači obe ekipe, članovi stručnih štabova, sudije i svi koji su se u tom trenutku nalazili uz teren polegali su na travu kako bi izbegli ubode. Nekoliko minuta umesto fudbala gledala se potpuno nesvakidašnja scena – svi akteri meča nepomično su ležali na terenu čekajući da opasnost prođe.

Pčele su u jednom trenutku prekrile čak i televizijsku kameru kraj terena, a snimci su ubrzo postali hit na društvenim mrežama i obišli svet.

Pogledajte te scene:

Pošto nije bilo moguće odmah nastaviti utakmicu, fudbaleri su se povukli ka svlačionicama, dok su organizatori pokušavali da reše problem. Na kraju je uključen sistem za navodnjavanje terena, a voda je rasterala roj i omogućila nastavak susreta.

Prekid je trajao oko deset minuta, a najvažnije je da niko nije povređen niti je prijavljen ijedan ubod.

Kada su se igrači vratili na teren, usledila je prava fudbalska demonstracija moći domaćina. Bahija je do odlaska na odmor već vodila sa 4:0. Dva gola postigao je Karioka, dok su mrežu zatresli i Fredi i Del, napadač koga u Brazilu zbog stila igre nazivaju "Haland iz Sertaa".

Ni u nastavku nije bilo milosti. Bahija je nastavila da rešeta gol rivala, pa su do kraja mrežu Fluminensea de Feire pogađali još Karioka, koji je kompletirao het-trik, Džerald, Žoao Andrade i Dilan za konačnih, neverovatnih 8:0.

Tim trijumfom Bahija je praktično jednom nogom stigla do titule šampiona savezne države u konkurenciji do 20 godina. U revanšu, koji se igra naredne subote na istom stadionu, može da izgubi čak i sa sedam golova razlike i ipak osvoji trofej.

Ako sačuva ogromnu prednost, Bahija će osmi put zaredom postati šampion savezne države u omladinskoj konkurenciji.

Ipak, koliko god ubedljiva pobeda bila impresivna, ovaj meč ostaće upamćen po prizoru iz 11. minuta, kada su fudbaleri, treneri i sudije morali da zaborave na loptu i polegaju na travu kako bi se zaštitili od najezde pčela.