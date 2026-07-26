LIONEL MESI U CENTRU PAŽNJE - ČELNICI MLS LIGE SE OGLASILI ZBOG NJEGA: "U skladu sa ranijim dogovorom..."
Najveća zvezda američke MLS lige i Inter Majamija, Lionel Mesi, neće morati da nastupi na predstojećoj Ol-star utakmici. Rukovodstvo lige saopštilo je da je za slavnog Argentinca napravljen izuzetak zbog velikog napora i učešća u samoj završnici Svetskog prvenstva.
Iako je učešće na revijalnom susretu najboljih igrača MLS-a i meksičke Lige MX po pravilu obavezno za sve pozvane fudbalere (osim u slučaju povreda), ove godine su pravila prilagođena zbog gustog rasporeda izazvanog Mundijalom.
Dodatni odmor za finaliste
MLS liga je ranije donela odluku da svi igrači koji budu stigli do završnice planetarnog šampionata dobiju pravo na produženi odmor i postepeni povratak klupskim obavezama.
"U skladu sa ranijim dogovorom, Lionel Mesi i Rodrigo De Pol biće oslobođeni obaveza i neće nastupiti na Ol-star utakmici 2026. godine", zvanično je potvrdila administracija MLS-a.
Podsećanja radi, Mesi i De Pol su predvodili Argentinu u dramatičnom finalu Mundijala u Njujorku, u kom je "Gaučosima" titula izmakla nakon poraza od Španije (1:0) posle produžetaka.
Pouke iz prošlogodišnje suspenzije
Ova odluka lige predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodnu sezonu. Prošle godine, Mesi i njegov tadašnji saigrač Đordi Alba samoinicijativno su preskočili Ol-star susret, zbog čega ih je liga kaznila suspenzijom od jedne utakmice. Taj incident natjerao je čelnike takmičenja da ozbiljno preispitaju rigorozna pravila o obaveznom učešću.
U odsustvu prve zvezde takmičenja, ulogu glavnih atrakcija na ovogodišnjem Ol-star spektaklu preuzeće Son Hjung-Min (Los Anđeles FC), Tomas Miler (Vankuver) i kapiten reprezentacije SAD Tim Rim.
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