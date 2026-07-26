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Najveća zvezda američke MLS lige i Inter Majamija, Lionel Mesi, neće morati da nastupi na predstojećoj Ol-star utakmici. Rukovodstvo lige saopštilo je da je za slavnog Argentinca napravljen izuzetak zbog velikog napora i učešća u samoj završnici Svetskog prvenstva.

Iako je učešće na revijalnom susretu najboljih igrača MLS-a i meksičke Lige MX po pravilu obavezno za sve pozvane fudbalere (osim u slučaju povreda), ove godine su pravila prilagođena zbog gustog rasporeda izazvanog Mundijalom.

1/8 Vidi galeriju Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Dodatni odmor za finaliste

MLS liga je ranije donela odluku da svi igrači koji budu stigli do završnice planetarnog šampionata dobiju pravo na produženi odmor i postepeni povratak klupskim obavezama.

"U skladu sa ranijim dogovorom, Lionel Mesi i Rodrigo De Pol biće oslobođeni obaveza i neće nastupiti na Ol-star utakmici 2026. godine", zvanično je potvrdila administracija MLS-a.

Podsećanja radi, Mesi i De Pol su predvodili Argentinu u dramatičnom finalu Mundijala u Njujorku, u kom je "Gaučosima" titula izmakla nakon poraza od Španije (1:0) posle produžetaka.

Pouke iz prošlogodišnje suspenzije

Ova odluka lige predstavlja značajan zaokret u odnosu na prethodnu sezonu. Prošle godine, Mesi i njegov tadašnji saigrač Đordi Alba samoinicijativno su preskočili Ol-star susret, zbog čega ih je liga kaznila suspenzijom od jedne utakmice. Taj incident natjerao je čelnike takmičenja da ozbiljno preispitaju rigorozna pravila o obaveznom učešću.

U odsustvu prve zvezde takmičenja, ulogu glavnih atrakcija na ovogodišnjem Ol-star spektaklu preuzeće Son Hjung-Min (Los Anđeles FC), Tomas Miler (Vankuver) i kapiten reprezentacije SAD Tim Rim.

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