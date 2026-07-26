Slušaj vest

Omladinska i kadetska selekcija FK Teleoptik otputovale su jutros u Krupanj, gde će obaviti pripreme pred izazove koji ih očekuju u novoj sezoni.

Naši mladi fudbaleri biće smešteni u hotelu "Grand", a boravak u Krupnju trajaće do 5. jula. Pored svakodnevnog trenažnog procesa, tokom priprema planirano je i odigravanje kontrolnih utakmica, koje će stručnim štabovima poslužiti za proveru trenutne forme igrača i dodatno uigravanje ekipa. Omladince će na pripremama predvoditi trener Bojan Zavišić, a tokom boravka u Krupnju planirane su četiri kontrolne utakmice. Prvi meč zakazan je za 28. jul protiv Loznice, zatim sledi duel sa Hajdukom Divoš 31. jula, dok će 3. jula odmeriti snage sa ekipom iz Bijeljine. Termin i protivnik četvrte kontrolne utakmice biće naknadno potvrđeni.

1/6 Vidi galeriju Omladinci i kadeti Teleoptika krenuli na pripreme Foto: FK Teleoptik

Kadetsku selekciju predvodi trener Ivan Štokić, uz pomoćnika Ivana Begovića, dok je sa ekipama u Krupanj otputovao i trener golmana Nenad Draganić. Kadeti će prvu proveru imati 28. juna protiv Hajduka Divoš, dok ih 30. jula očekuje utakmica sa Loznicom. U planu je i kontrolni susret sa Radničkim iz Valjeva, čiji će termin biti naknadno dogovoren.

Pred omladincima i kadetima Teleoptika je nekoliko dana intenzivnog rada, tokom kojih će fokus biti na fizičkoj pripremi, taktičkom uigravanju i stvaranju što bolje osnove za početak takmičarske sezone.

BONUS VIDEO: