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Fudbalski klub Rad oprostio se od dugogodišnjeg člana stručnog štaba Bobana Bukvića, koji je preminuo u 39. godini.

Bukvić, rođen 1987. godine, godinama je bio deo kluba sa Banjice, gde je svojim radom, posvećenošću i odnosom prema igračima i trenerima ostavio dubok trag u periodu kada je Rad nastupao i u Superligi Srbije.

Klub se od njega oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama.

- Pamtićemo ga kao vrednog, odanog i poštenog čoveka koji je svojim radom, dobrotom i vedrim duhom ostavio neizbrisiv trag među svima koji su ga poznavali. Njegova lojalnost, iskrenost i spremnost da uvek pomogne ostaće zauvek u našem sećanju - naveli su iz FK Rad.

U nastavku su uputili saučešće porodici i prijateljima.

- Porodici, rodbini i prijateljima upućujemo najiskrenije saučešće, uz želju da u ovim teškim trenucima pronađu snagu i utehu. Počivaj u miru, Bobane. Neka ti je večna slava i hvala za sve godine koje si proveo u našem klubu - poručili su iz Rada.

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