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Japanski fudbaler Daizen Maeda prešao je iz Seltika u Ipsvič, saopštili su klubovi.

Maeda (28) je napustio škotski klub posle četiri ipo godine u kojima je odigrao 212 utakmica, uz učinak od 79 golova i 38 asistencija.

Na taj način Maeda je postao prava legenda kluba iz Glazgova.

Mediji na Ostrvu tvrde da je povratnik u Premijer ligi platio 13 miliona evra za reprezentativca Japana koji je bio strelac jednog gola na nedavno okončanom Svetskom prvenstvu, u remiju protiv Švedske 2:2.

1/4 Vidi galeriju Japan - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia