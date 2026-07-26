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Italijanski Komo odlučio je da uvede potpuno novi pristup radu u omladinskoj školi, pa će deci do 10 godina biti zabranjeno da udaraju loptu glavom, kako na treninzima, tako i na utakmicama.

Plan razvoja predviđa da se tehnika igre glavom uvodi postepeno. Tako će deca od 11 godina vežbati udarce glavom isključivo laganom gumenom loptom.

Sa 12 godina ova vežba biće na programu jednom mesečno, dok će od 13. godine biti dozvoljena jednom sedmično, ali uz ograničenje od najviše pet udaraca glavom po treningu.

Ograničenje se neće odnositi na utakmice.

Sličan model već je ranije usvojen u Engleskoj, gde je udaranje lopte glavom zabranjeno za decu uzrasta od sedam do 11 godina, sa ciljem da se smanji rizik od povreda i zaštiti razvoj najmlađih fudbalera.

Inače, seniorski tim Koma igraće naredne godinu u Ligi šampiona.

FK Komo Foto: Antonio Saiai / LaPresse / Profimedia, Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Antonio Saia/LaPresse/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

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