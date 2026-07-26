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Bredli Barkola (23) mogao bi da bude glavna zvezda letnjeg prelaznog roka! Krilni napadač Pari Sen Žermena i reprezentacije Francuske odbio je ponudu za produžetak saradnje sa šampionom Evrope, čime je jasno dao do znanja da sreću želi da potraži u novom klubu.

Iako mu aktuelni ugovor važi do leta 2028. godine, mladi fudbaler nije zadovoljan ulogom u timu Luisa Enrikea. Uprkos tome što u reprezentaciji ima prednost u odnosu na klupskog saigrača Dezirea Duea, u PSŽ-u je u najvažnijim utakmicama sezone ostajao u senci Duea i Hviče Kvarachelije.

1/4 Vidi galeriju Bredli Barkola Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Promena plana "Svetaca" i reakcija Bena Džejkobsa

Situacija u Parizu dodatno se zakomplikovala poslednjih dana:

PSŽ je nameravao da dovede Jana Diomandea iz Lajpciga, ali se on naprasno okrenuo Real Madridu.

Čim je posao sa Diomandeom propao, čelnici pariskog kluba su pokušali ekspresno da "vežu" Barkolu novim ugovorom - ali su naišli na čvrsta zatvorena vrata.

Poznati novinar Ben Džejkobs tvrdi da će Parižani sada morati da ga stave na transfer listu kako bi izvukli maksimum dok mu je cena na vrhuncu. Barkola se procenjuje na najmanje 90.000.000 evra.

Liverpul ili Arsenal? Premijer liga je najbliža destinacija

Prema rečima insajdera Fabricija Romana, Liverpul vidi u Barkoli savršenu zamenu za Mohameda Salaha i spreman je da krene u konkretnu ofanzivu. Ipak, "redsi" neće imati lak posao jer se u trku aktivno uključio i Arsenal.

Sve ukazuje na to da ćemo francuskog reprezentativca od avgusta gledati na terenima engleske Premijer lige - preostaje samo da vidimo koji će gigant prvi poslati ponudu koja se ne odbija.

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