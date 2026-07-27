Slušaj vest

Sportski sektor minhenskog Bajerna presekao je kada je reč o igračima koji se nisu dokazali u dresu nemačkog velikana. Sportski direktor kluba, Kristof Frojnd, javno je potvrdio da Saša Boj i Žoao Paljinja nisu u planovima kluba za predstojeću sezonu.

Obojica fudbalera stigla su u Minhen tokom 2024. godine kao velika i skupa pojačanja, ali nisu opravdala uloženi novac:

Saša Boj (25): Francuski desni bek plaćen je Galatasaraju čak 30 miliona evra. Nakon skromne minutaže i nesnalaženja u Nemačkoj, proteklu polusezonu proveo je upravo na pozajmici u svom bivšem klubu iz Istanbula.

Žoao Paljinja (31): Portugalski zadnji vezni bio je još skuplja investicija – doveden je iz Fulama za 50 miliona evra. Kako nije uspeo da izbori mesto u timu, prethodnu sezonu odradio je na pozajmici u Totenhemu.

Prodaja prioritet, pozajmica plan B

U Minhenu su odlučni da definitivno stave tačku na ove promašene investicije. Bajern će tokom letnjeg prelaznog roka primarno pokušati da proda oba igrača i bar delimično vrati uloženi novac. Ukoliko ne bude adekvatnih ponuda za otkup ugovora, u obzir će ponovo doći opcija novih pozajmica.

BONUS VIDEO: