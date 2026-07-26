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Čukarički je na teškom gostovanju u Nišu ostvario vrlo važnu pobedu, prvu u sezoni (2:0). Bio je to uzbudljiv meč na stadionu „Čair“, na kojem su Brđani drugi put uzastopno odneli sva tri boda, a poslednji put su u Nišu poraženi još daleke 2020. godine. Jedan od junaka susreta bio je golman Đorđe Nikolić, koji je sačuvao svoju mrežu, a između ostalog odbranio je i jedanaesterac Abasa u 78. minutu.

„Nije nam bilo lako posle poraza u prvom kolu od IMT-a na domaćem terenu, nismo tada odigrali onako kako je trebalo i sami smo sebe doveli u poziciju da već u drugoj rundi imamo određenu dozu pritiska. Ali, pokazali smo da ova ekipa ima karakter, da momci mogu da se bore i kad je teško i zaista sam ponosan na sve što je ekipa odradila. Nije bitna samo pobeda, već i način na koji smo došli do nje, mnogo će nam to značiti za samopouzdanje. Krivo nam je bilo što posle sjajno odrađenih priprema u Sloveniji, gde smo imali vrhunske uslove, nismo dobro ušli u sezonu, ali smo koliko-toliko taj neuspeh kompenzovali pobedom u Nišu“, kazao je čuvar mreže Čukaričkog Đorđe Nikolić, koji je potom dodao:

„Upravo su nam prva dva meča pokazala kakava nas liga očekuje ove godine. Biće vrlo, vrlo zahtevna, svaki meč je takav da ne možete unapred da računate na bodove, a ne postoji rival protiv kojeg ćete biti izraziti favorit ili autsajder. I baš zbog toga u svakom meču morate da budete na maksimumu, da želja i energija budu na visokom nivou, baš kao što je to bio slučaj sa Čukaričkim u Nišu“.

Činjenica je da su Nišlije nešto bolje ušle u susret, da su pre vodećeg gola Brđana pogodile stativu…

„Jeste Radnički imao posed i tu jednu šansu kad smo imali i malo sreće, ali sem toga nisu ništa konkretnije napravili. Mi smo se dobro branili, u tranziciji bili odlični, a na individualni kvalitet naših igrača postigli dva brza gola, koja su kako se ispostavilo i rešila pitanje pobednika. Drago mi je da je i publika na stadionu, a i krajem malih ekrana videla majstorije Uroša Miladinovića, mi to viđamo na gotovo svakom treningu. A posebno nam je drago zbog činjenice da je Milan Đoković postigao drugi pogodak, svaka mu čast što je smogao snage da trenira i odigra utakmicu posle porodične tragedije, pokazao je veličinu. Opet, život to tako nacrta, pa je baš on postigao odlučujući gol“, kazao je Nikolić.

Golman belo-crnih odbranio je i jedanaesterac.

„Iskreno, nisam ni mogao da se nešto preterano spremam za eventualni penal protivnika, s obzirom na to da nismo ni znali ko će šutirati, imaju dosta novih igrača u timu, a tek je početak sezone. Osetio sam na koju stranu će ići lopta, bacio sam se i imao sreće da odbranim. A sreću morate i da zaslužite. Sigurno je da je i taj momenat dao ekipi dodatnu snagu i potom je bilo dosta lakše u ostatku meča, u završnici smo odradili posao kako je trebalo. I do tog penala je zaista došlo sticajem nesrećnih okolnosti, u situaciji u kojoj je naša defanzivna linija odradila sve kako treba, ali je prema mišljenju sudije lopta pogodila Šehovića u ruku. Pohvalio bih zaista čitavu ekipu, nije bilo lako biti toliko disciplinovan čitavu utakmicu, u lepom ambijentu i pred nešto više publike koja je bila naklonjena domaćem timu“.

Sledi duel protiv još jednog Radničkog, onog iz Kragujevca, naredne subote (20,30 časova) na Banovom brdu.

„Kao što nismo očajavali posle startnog poraza, tako ni sada ne smemo da poletimo posle važne pobede. Igramo na našem terenu, pokušaćemo to da iskoristimo, želimo pobedu, a sa nova tri boda svakako je da bismo bili u daleko boljoj poziciji pred nastavak šampionata. Opet, ponavljam, ne postoji ekipa protiv koje će nam biti lako, možemo da pobeđujemo samo kao tim, iako imamo pojedince koji jednim potezom mogu da odluče pobednika. Ali, naša snaga pre svega leži u kolektivu i to je ono što bi Čukaričkom trebalo ove sezone da donese željeni rezultat“, naglasio je Nikolić.

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