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Katalonski klub do sada nije stigao nikakav zvaničan signal ni od Pari Sen Žermena, ni od samog igrača, niti od njegovih zastupnika.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Tores (26), koji je golom protiv Argentine doneo Španiji drugu titulu prvaka sveta, trenutno je na odmoru i očekuje se da se ekipi priključi 10. avgusta, nakon tri nedelje pauze.

U Barseloni smatraju da bi, ukoliko razmišlja o odlasku ovog leta, upravo igrač morao prvi da se obrati klubu i zatraži transfer.

Uprava Barselone i dalje ozbiljno računa na španskog napadača i planira da mu ponudi novi ugovor.

Tores je trenutno vezan za klub do leta 2027. godine, a rukovodstvo želi da pregovore o produžetku saradnje otvori u septembru, po završetku letnjeg prelaznog roka, kako bi lakše ispoštovalo pravila finansijskog fer-pleja.

Prilikom njegovog dolaska iz Mančester sitija u januaru 2022. godine ugovorena je i klauzula prema kojoj bi Barselona engleskom klubu trebalo da isplati još osam miliona evra.

Tores iza sebe ima najbolju sezonu od dolaska na "Kamp Nou". U prethodnoj takmičarskoj godini postigao je 21 gol na 49 utakmica, čime je nadmašio učinak iz sezone ranije, kada je upisao 19 pogodaka na 45 mečeva.