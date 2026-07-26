Mesi je sedam dana po završetku Svetskog prvenstva otišao na utakmicu nižerazrednih klubova iz Argentine
Fudbal
LIONEL MESI PRVI PUT U JAVNOSTI POSLE FINALA MUNDIJALA: Pojavio se na neočekivanom mestu! Pogledajte kako su Argentinci reagovali
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Kapiten reprezentacije Argentine Lionel Mesi pojavio se prvi put u javnosti po završetku Mundijala.
Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia
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Argentina je poražena od Španije u finalu, čime je ostala bez šansi da osvoji četvrtu titulu.
Mesi je finale završio u suzama, a još uvek nije poznato da li se oprostio od nacionalnog dresa.
I sedam dana kasnije, jedan od najboljih fudbalera svih vremena pojavio se na neočekivanom mestu. U društvu sina Matea pratio je utakmicu četvrtog ranga u Argentini između Leonesa iz Rosarija i Central Kordobe.
Mesi je bio prilično raspoložen, a kada su ga "snimili" navijači su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
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