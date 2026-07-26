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Kapiten reprezentacije Argentine Lionel Mesi pojavio se prvi put u javnosti po završetku Mundijala.

Lionel Mesi, finale Mundijala 2026. Foto: Moritz Müller / Alamy / Profimedia, Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Argentina je poražena od Španije u finalu, čime je ostala bez šansi da osvoji četvrtu titulu.

Mesi je finale završio u suzama, a još uvek nije poznato da li se oprostio od nacionalnog dresa.

I sedam dana kasnije, jedan od najboljih fudbalera svih vremena pojavio se na neočekivanom mestu. U društvu sina Matea pratio je utakmicu četvrtog ranga u Argentini između Leonesa iz Rosarija i Central Kordobe.

Mesi je bio prilično raspoložen, a kada su ga "snimili" navijači su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom i ovacijama.

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Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport