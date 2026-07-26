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Jedan od četiri najbogatija kluba iz Saudijske Arabije, Al Hilal, pripremio je za nova pojačanja neverovatan budžet od 350.000.000 evra.

Za te pare klub iz Rijada bi trebao da dovede najmanje dve velike zvezde, a možda i tri iz najjačih evropskih liga.

1/11 Vidi galeriju Luis Dijas Foto: Xia Bohan / imago sportfotodienst / Profimedia, AP, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Za sada je poznato ime koje se nalazi na vrhu liste želja, a u pitanju je kolumpijski reprezentativac i član minhenskog Bajerna Luis Dijas.

Dijas je na minulom Svetskom prvenstvu pokazao klasu i dokazao da se nalazi u najboljim igračkim godinama, što dodatno privlači Saudijce.

Al Hilal, koji posle titule osvojene sa Aleksandrom Mitrovićem i Sergejem Milinkovićem-Savićem, u poslednje dve godine nije uspeo da se domogne trofeja, ima posebnu taktkiku za pregovore.

Prvo će pregovarati sa predstavnicima igrača. Dijas trenutno u Bajernu zarađuje 14 miliona po sezoni, a oni bi mu ponudili 25 miliona. Tek ukoliko bi igrač dao zeleno svetlo da želi da se preseli u Saudijsku Arabiju, usledili bi pregovori sa Bajernom.

Pošto Dijas ima ugovor sa Bavarcima na još tri godine, jasno je da će Saudijci morati da ponude veliko obeštećenje. Ono je, prema pisanju medija, 120.000.000 evra. Ukoliko se Bajern bude nećkao, postepeno će povećavati, možda i do svih 150 miliona. Taj novac bi omogućio Bajernu prostor da dovede neku drugu veliku fudbalsku zvezdu.

Saudijci su Luisa Dijasa "šacovali" i zbog toga što sa sobom nosi ogroman marketinški značaj. Kolumbijac uživa veliku popularnost u Južnoj Americi i Evropi, pa bi klub, ali i cela saudijska liga dobili na pipularnosti i globalnoj vidljivosti.

Javni investicioni fond Saudijske Arabije ulaže ogroman novac u četiri najveća kluba u zemlji, Al Hilal, Al Nasr, Al Ahli i Itihad, kako bi domaću ligu podigli na najveći mogući nivo. U tu svhu je proteklih godina dovođen veći broj igrača koji su pri zalasku karijere, poput Kristijana Ronalda, ali se sada sve više traže igrači koji su u cvetu karijere, poput Dijasa.