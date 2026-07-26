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Navodno se skusni vezista nalazi nadomak sporazumnog raskida saradnje sa klubom, a kao njegova naredna destinacija pominje se Novi Pazar, pišu bosanski mediji.

1/8 Vidi galeriju Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Portal "Faktor.ba" navodi da su Ljajić i Stefan Ristovski vrlo blizu odlaska iz Sarajeva, dok se za srpskog fudbalera ističe da bi mogao da se vrati u klub iz kojeg je prošlog leta i otišao u Premijer ligu BiH.

Spekulacije o njihovom rastanku dodatno su pojačane nakon što ni Ljajić ni Ristovski nisu bili u sastavu za prijateljski meč protiv Radnika iz Hadžića, koji je odigran iza zatvorenih vrata.

Iskusni srpski fudbaler u Sarajevo je stigao kao jedno od najzvučnijih pojačanja, ali tokom boravka u klubu nije uspeo da opravda velika očekivanja.

Ljajić iza sebe ima bogatu internacionalnu karijeru. Nastupao je za Partizan, Fiorentinu, Romu, Inter, Torino, Bešiktaš, Karagumruk i Novi Pazar, iz kojeg je prošlog leta prešao u Sarajevo. Ukoliko se najave obistine, iskusni vezista bi ponovo mogao da obuče dres kluba iz svog rodnog grada.