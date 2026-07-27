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Poraz Argentine od Španije u finalu Svetskog prvenstva mnogim poznatim ličnostima je dobro legao jer su poznati po tome da iz raznih razloga ne vole Gaučose i Lionela Mesija.

Stoga je jedna popularna argentinska televizijska emisija napravila simboličnu prvu postavu "mrzitelja". Među njima su političari, glumci, novinari, muzičari, influenseri...

1/7 Vidi galeriju Mia Kalifa u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/miakhalifa

Osobe koje su otvoreno navijale protiv Gaučosa, Argentinci su smestili u sistem 4-3-3, ali je zanimljivo da su ostavili praznu poziciju golmana.

"Argentinofobi" u odbrani su predsednica Meksika Klaudija Šinbaum, španska pevačica Rosalija, holivudski glumac Samjuel L. Džekson i strimer IShowSpeed.

Šinbaum nema toliko direktne veze sa fudbalom, koliko sa tim da je podržavala bivšu predsednicu Argentine Kristinu de Kiršner. Zbog toga trojica fudbalera Argentine nisu želela da se rukuju s njom po završetku finala Mundijala.

Za špansku pevačicu Rosaliju jasan je motiv, ali je zanimljivo da će ona uskoro gostovati u Argentini, pa je pokrenuta peticija da joj se otkaže koncert.

Samjuel L. Džekson razljutio je Argentince objavom uoči finala. Slavni glumac pozvao je ljude da ne podržavaju Argentinu zbog, kako je naveo, rasizma koji je veoma prisutan u toj zemlji.

Što se tiče, IShowSpeed-a, tokom Svetskog prvenstva otvoreno je navijao za svakog protivnika Lionela Mesija, pošto je veliki fan Kristijana Ronalda. Njega su tokom utakmica argentinski navijači često vređali i gađali flašama.

Vezni red čine nekadašnja glumica za odrasle Mia Kalifa, potom gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani i španski strimer Ibai Llanos.

Mia Kalifa je otvoreno navijala protiv Argentine, motivisana političkim razlozima. Kalifa je poreklom iz arapske porodice, a naljutilo ju je to što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu podržao Argentinu.

Da li je najveća mrziteljka Gaučosa pokazala je time i što je uložila milion evra na pobedu Španije i zaradila 650.000 evra.

Mamdani je otvoreno rekao da je "Egipat opljačkan protiv Argentine", pa je tokom predstavljanja plana za poboljšanje javnog prevoza u Njujorku poručio da će građani imati više vremena kako bi razgovarali o tome kako je “Egipat pokraden”.

U napadu su selektor Egipta Hosam Hasan, glumac Pedro Paskal i novinar Pirs Morgan.

Hasan je otvoreno optužio FIFA-u da podržava Argentinu, i jasno je zašto je na ovoj listi.

Paskal, čileanski glumac, podržava stav da su ksenofobija i rasizam veoma rašireni u Argentini.

Što se tiče Pirsa Morgana, čuveni novinar je jedan od najvećih obožavatelja Kristijana Ronalda, pa je jasno zašto ne voli Lionela Mesija i Gaučose.

Cela lista napravljena je u simboličnom i satiričnom tonu, a ne kao zvanična lista argentinskih vlasti ili Fudbalskog saveza, ali dovoljno ilustruje o atmosferi koja je nastala nakon bolnog poraza u finalu.