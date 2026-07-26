"Znate kako, prvo poluvreme 30-35 minuta potpune dominacije, gde smo mogli da damo gol, mogli smo još. Primili smo jeftini gol. Raste se na tim stvarima, još smo u julu, nemam dilemu da ćemo biti sve bolji i bolji. Promena formacije, oduzimanje dubine, jednostavno. Njihova tranzicija, nije ih bilo u drugom poluvremenu. Pričali smo, zašto bih reskirao kad imam prednost. Imali smo šansi i drugo poluvreme, umrtvili smo igru. U julu smo, teško je, igramo na tri dana. To nije izgovor, ima stvari koje mogu da se poprave. Uvek ćemo to reći, tri boda su tri boda, idemo dalje.", zaključio je Stanković.