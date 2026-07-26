Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Vojvodinu rezultatom 3:1 u derbi meču 2. kola Superlige Srbije.
SUPERLIGA SRBIJE
STANKOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE PROMENIO FORMACIJU: Evo šta je rekao trener crveno-belih nakon pobede protiv Vojvodine...
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Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Strelac za Vojvodinu bio je Mulahusejnović bio je 32. minutu.
Svoje impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.
"Znate kako, prvo poluvreme 30-35 minuta potpune dominacije, gde smo mogli da damo gol, mogli smo još. Primili smo jeftini gol. Raste se na tim stvarima, još smo u julu, nemam dilemu da ćemo biti sve bolji i bolji. Promena formacije, oduzimanje dubine, jednostavno. Njihova tranzicija, nije ih bilo u drugom poluvremenu. Pričali smo, zašto bih reskirao kad imam prednost. Imali smo šansi i drugo poluvreme, umrtvili smo igru. U julu smo, teško je, igramo na tri dana. To nije izgovor, ima stvari koje mogu da se poprave. Uvek ćemo to reći, tri boda su tri boda, idemo dalje.", zaključio je Stanković.
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